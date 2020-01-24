Соледар, ДНР, , 10:22 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 15 раз обстреляли территорию ДНР, сообщили 24 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 54 мины калибра 120 мм, 22 мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Жабичево, Весёлое, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Старомихайловка, Коминтерново, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

Украинские силовики открыли огонь из БМП со стороны посёлка Красногоровка в направлении Старомихайловки. В результате повреждения получили три дома и одна хозпостройка. Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

Всего ВСУ выпустили 156 единиц боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские формирования выпустили по территории ДНР 193 единицы боеприпасов.

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