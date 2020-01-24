Антананариву, , 10:11 — REGNUM В результате наводнений на острове Мадагаскар на этой неделе погибли по меньшей мере 12 человек, а еще 18 пропали без вести после чрезвычайно сильных осадков. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение Управления Мадагаскара по чрезвычайным ситуациям.

В соответствии с заявлением, в последние месяцы в некоторых районах Африки шел сильный дождь, потому что Индийский океан прогрелся больше, чем обычно, отчасти из-за циклического погодного явления, а также из-за глобального потепления.

В результате наводнений, оползней и циклонов в 2019 году в Восточной и Южной Африке погибли более 1200 человек, согласно подсчетам организации Save the Children, основанным на данных ООН и правительства.

В ООН заявили, что в результате наводнения в конце 2019 года было перемещено почти полмиллиона человек в Южном Судане, 200 000 в Эфиопии и не менее 370 000 в Сомали.