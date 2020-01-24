Хартум, , 10:00 — REGNUM В результате межплеменных столкновений в городе Абьей, оспариваемом между Суданом и Южным Суданом, погибли по меньшей мере 29 человек, об этом 24 января сообщает Anadolu Ajansi.

Ни одна организация не взяла на себя ответственность за совершенное преступление.

Другие подробности пока не сообщаются.

Указанный район контролируется Суданом, глава Суверенного совета региона Абдул Фатх Албурхан выразил соболезнования семьям погибших, уволив главу местной администрации.

Власти Судана также возложили вину за гибель людей на миротворцев ООН, неспособных защитить мирное население. Судан и Южный Судан согласились сформировать единый комитет для выяснения подробностей преступления.

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