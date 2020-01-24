Барнаул, , 09:49 — REGNUM В Алтайском крае оглашён приговор по громкому коррупционному делу, главным фигурантом которого является теперь уже бывший судья Арбитражного суда Алтайского края Руслан Тэрри. Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, за посредничество во взяточничестве он приговорён к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кроме того, суд обязал коррупционера выплатить штраф в размере 30 миллионов рублей. В обеспечение приговора на имущество Тэрри наложен арест на сумму более трёх миллионов рублей.

Следствию удалось доказать в суде, что Руслан Тэрри за денежное вознаграждение выступил посредником в передаче взятки другому судье Арбитражного краевого суда — Колесникову. Последнему предстояло рассмотреть заявление ОАО «Кубанка» к межрайонной ИФНС № 10 по Алтайскому краю о доначислении обществу налога на добавленную стоимость и отказе ему в возмещении НДС.

За то чтобы судя вынес решение в пользу коммерсантов, Руслан Тэрри и бывший арбитражный управляющий ОАО — Долгов — получили по 700 тысяч и 1,5 миллиона рублей соответственно. Размер взятки самому судье Колесникову составил при этом 800 тысяч рублей.

В августе 2019 года Долгов приговорен судом к четырём годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 75 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении судьи Колесникова за получение взятки в настоящее время рассматривается судом.

В ходе предварительного следствия все коррупционеры признали свою вину. Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ. Оперативное сопровождение по всем уголовным делам осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, специалистов по уголовному праву, следящих за процессом, удивила относительная мягкость приговора Долгову. Условный приговор для судей, прямая обязанность которых — соблюдать законность, наверняка может вызвать вопросы у судейского сообщества.

Читайте также: В Барнауле огласят приговор Руслану Тэрри — судье, обвиненному в коррупции