Хвачхон, Южная Корея, , 09:47 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, шесть туш кабанов были обнаружены в окрестностях уезда Хвачхон провинции Канвондо, одна — в окрестностях города Пхаджу и две — в окрестностях провинции Ёнчхон провинции Кёнгидо.

Специалисты отмечают, что число гибели кабанов от АЧС превысило отметку в 100 туш спустя 113 дней с момента первого случая заражения, зафиксированного в октябре прошлого года.

Известно, что это шестнадцатый случай обнаружения трупов животных в уезде Хвачхон, тридцать девятый случай — в городе Пхаджу и тридцатый случай — в уезде Ёнчхон. В настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусов увеличилось до ста четырёх.

Африканская чума свиней (АЧС), африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.