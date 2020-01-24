Москва, , 09:41 — REGNUM Солнцевский суд Москвы 14 февраля рассмотрит дело о контрабанде кокаина из российского посольства в Аргентине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Дело будет рассматриваться судом присяжных. Их отберут на заседании 14 февраля», — сообщили в суде.

Скандал разгорелся в феврале 2018, когда в прессе появилась информация об обнаружении в российском посольстве в Буэнос-Айресе 12 чемоданов кокаина.

Чемоданы обнаружили в задании посольства еще в 2016 году.

Сотрудники аргентинской полиции заменили кокаин на муку, после чего чемоданы были отправлены в Россию. Получателей задержало ФСБ.

По версии следствия, бизнесмен Андрей Ковальчук при помощи бывшего завхоза российского посольства в Аргентине Али Абянова хотели переправить в Россию около 400 килограмм кокаина под видом дипломатической почты.

Помимо Ковальчука и Абянова, обвиняемыми по делу являются бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов.