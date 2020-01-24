Хабаровск, 24 января 2020, 10:22 — REGNUM Россияне, работающие в китайском городе Ухань, рассказали, как живет город, которым сегодня пугают весь мир из-за выявленных случаев коронавируса.
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Рассказы русских в Ухане собрало ИА ДВ-Новости .
Ольга Бредихина, студентка магистратуры, рассказала, что панику преимущественно распространяют иностранные СМИ. В самом Ухане люди, конечно, взволнованы происходящим, но никакой паники нет.
Преподаватель английского языка Ксения Ярмульская рассказала, что всех больных переводят в отдельный госпиталь. По её словам, маски не спасают, в некоторых аптеках они уже закончились.
Танцовщица Алена Ермак рассказала, что паники также не замечает. Она сидит дома, потому, что весь город перекрыт — даже метро и автобусы. Ажиотаж в супермаркетах — все стараются набрать много еды, скоро Новый год, и всё закроется.
Власти Китая сообщили, что очаг вируса в Ухане локализован.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае туристы отказываются от уже оплаченных туров в Китай из страха заразиться коронавирусом.