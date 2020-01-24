Хабаровск, , 10:22 — REGNUM Россияне, работающие в китайском городе Ухань, рассказали, как живет город, которым сегодня пугают весь мир из-за выявленных случаев коронавируса.

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Рассказы русских в Ухане собрало ИА ДВ-Новости .

Ольга Бредихина, студентка магистратуры, рассказала, что панику преимущественно распространяют иностранные СМИ. В самом Ухане люди, конечно, взволнованы происходящим, но никакой паники нет.

Ольга Бредихина «Все ходят в масках, люди сидят дома, боятся заболеть. Улицы пустые. Но паники нет. Никто здесь не бегает с криками «Всё пропало!». Скорее, большинство опечалены тем, что будет испорчен Новый год, он для китайцев намного более важен, чем наш, русский Новый год. Поэтому люди опечалены. СМИ разных стран приводят разные цифры о заболевших. Подруга, которая смотрит китайские новости, говорит, что там рассказали о 500−560 заболевших, моя мама в России называет большие цифры, парень из Южной Кореи говорит о тысячах. Я не боюсь заразиться. Ухань — город величиной с Москву. И если за месяц в нём заболели около полусотни людей, это ведь незначительно. Умирали в основном старики и люди, которые не могут позаботиться о медицинском обеспечении. Об эпидемии это не говорит».

Преподаватель английского языка Ксения Ярмульская рассказала, что всех больных переводят в отдельный госпиталь. По её словам, маски не спасают, в некоторых аптеках они уже закончились.

Ксения Ярмульская «Мне кажется, люди больше расстраиваются из-за того, что аэропорты и вокзалы перекрыты и они не могут на праздники улететь, а не из-за вируса».

Танцовщица Алена Ермак рассказала, что паники также не замечает. Она сидит дома, потому, что весь город перекрыт — даже метро и автобусы. Ажиотаж в супермаркетах — все стараются набрать много еды, скоро Новый год, и всё закроется.

Власти Китая сообщили, что очаг вируса в Ухане локализован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае туристы отказываются от уже оплаченных туров в Китай из страха заразиться коронавирусом.