Басра, Ирак, , 09:00 — REGNUM Демонстранты в Ираке ворвались в штаб-квартиру шиитских ополченцев «Бадр» в провинции Басра, расположенной на юге страны, об этом 24 января сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, нападение было совершено после церемонии прощания с одним из манифестантов, убитым сотрудниками правопорядка.

Митингующие обвинили в гибели человека представителей группировки «Бадр», действующих совместно с силовиками против зачинщиков беспорядков.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года, манифестанты недовольны высоким уровнем коррупции в стране, а также отсутствием рабочих мест.

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