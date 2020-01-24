Париж, , 08:42 — REGNUM В посольстве Китая в Париже заявили, что из города Ухань, эпицентра нового коронавируса, на территорию Франции прибыла женщина с тревожными симптомами, сообщает Le Figaro.

«Женщина с симптомами лихорадки и кашля впоследствии могла бы пройти контроль в аэропорту и попасть на территорию Франции», — говорится в сообщении посольства.

По этому поводу министр здравоохранения Франции Аньез Бузин заявила, что во Франции «никаких сомнительных случаев не было выявлено».

"Ранее изучили два случая заражения, но они оказались отрицательными», — заявила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, новый коронавирус 2019-nCoV стал причиной приостановки транспортного сообщения с городами центральной китайской провинции Хубэй. По состоянию на 24 января 2020 года, пневмонией нового типа в Китае заболели 849 человек, 26 человек скончались.

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