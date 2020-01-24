Омск, , 08:36 — REGNUM В Омской области проводится проверка по факту причинения телесных повреждений жителям села в Павлоградском районе, сообщили ИА REGNUM 24 января в региональном УМВД.

В полицию обратились местные жители. Полицейские выяснили, что шестерым жителям одного из сел Павлоградского района накануне причинили телесные повреждения двое молодых людей. Пострадавшие — четверо мужчин (41 год, 48 лет, 49 лет, 52 года) и две женщины (55 лет и 52 года).

Женщин и мужчин доставили в медучреждение с различными травмами: ушибами и переломами. Один из пострадавших — в реанимации.

С места происшествия изъяты два фрагмента биты, следы пальцев рук, обуви. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что травмы указанным людям причинили двое жителей села (29 лет и 27 лет). Причина — личная неприязнь.

Проверка продолжается.

Между тем омские массмедиа называют произошедшее кровавой бойней. Как передаёт Om1.ru, в ходе разборок использовали не только биту, но и бензопилу. Из-за чего произошёл конфликт, неизвестно.