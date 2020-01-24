Мопти, , 08:36 — REGNUM Подозреваемые в причастности к рядам боевиков-исламистов убили шестерых солдат и ранили нескольких других во время ночной атаки в центральном регионе Мали. Об этом передает BBC Africa со ссылкой на сообщение армии в социальной сети Twitter.

В соответствии с заявлением, боевики напали на военнослужащих в Дионгани, небезопасном районе Мопти, недалеко от границы с Буркина-Фасо.

По информации журналистов телерадиокомпании, Мали подвергается насилию с 2012 года, когда исламистские боевики захватили север страны, где сохраняется отсутствие безопасности. В свою очередь боевики начали активные действия также и в других странах региона.

Как отмечают репортёры, Мали, наряду с Буркина-Фасо, Чадом, Нигером и Мавританией, входит в состав группы по борьбе с боевиками, поддерживаемой Францией, известной как «Сахель-5».