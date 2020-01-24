Чита, , 08:30 — REGNUM Власти Забайкальского края не оставят без помощи четверых детей-«маугли», которые несколько месяцев проживали с отцом в заброшенном здании без окон и дверей в Чите и грелись при помощи костра. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты населения, проблемами семьи уже занимаются, выясняются все причины сложившейся ситуации, а также предпринимаются поиски их матери (она пропала около недели назад). Пока идёт разбирательство, детей поместили в реабилитационный центр «Надежда».

Бездомная семья — »маугли» из Забайкалья Цитата из видео

Бездомный отец четверых детей из Забайкалья Цитата из видео

Как уже сообщало ИА REGNUM, на семью, живущую в бетонной коробке (мужчину и четверых его детей, 3, 6, 10 и 11 лет), наткнулся один из жителей Читы в ходе поисков своей пропавшей собаки. Бедствующий мужчина пояснил, что приехал в Читу из Александровского Завода, после того как дом, купленный на средства материнского капитала, начал разрушаться. А скрывался потому, что существует угроза — детей заберут из семьи социальные службы.

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