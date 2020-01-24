Бийск, Алтайский край, 24 января 2020, 08:15 — REGNUM Алтайский край вновь заметает. Из-за метели в регионе перекрыты десятки трасс, из Барнаульского автовокзала приостановлены более 100 пассажирских рейсов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бийск. Скорая помощь пересела на лошадей
Бийск. Скорая помощь пересела на лошадей
Цитата из видео

В этих условиях многие населённые пункты региона, почти половина жителей которого проживает в сельской местности, оказались в снежном плену. Поэтому в Бийске, к примеру, чтобы добраться до больного, бригада скорой помощи была вынуждена пересесть из автомобиля на лошадь с санями. Видеоролик об этом событии уже появился в интернете.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае этой зимой практически не прекращаются. В Змеиногорске, Рубцовске, райцентре Троицкое и других населённых пунктах Алтайского края за одни только сутки выпало около 22 миллиметра осадков.

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