Бийск, Алтайский край, , 08:15 — REGNUM Алтайский край вновь заметает. Из-за метели в регионе перекрыты десятки трасс, из Барнаульского автовокзала приостановлены более 100 пассажирских рейсов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бийск. Скорая помощь пересела на лошадей Цитата из видео

В этих условиях многие населённые пункты региона, почти половина жителей которого проживает в сельской местности, оказались в снежном плену. Поэтому в Бийске, к примеру, чтобы добраться до больного, бригада скорой помощи была вынуждена пересесть из автомобиля на лошадь с санями. Видеоролик об этом событии уже появился в интернете.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае этой зимой практически не прекращаются. В Змеиногорске, Рубцовске, райцентре Троицкое и других населённых пунктах Алтайского края за одни только сутки выпало около 22 миллиметра осадков.

Читайте также: Алтай завалило снегом