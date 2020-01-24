Ухань, Китай, , 08:19 — REGNUM Новый коронавирус 2019-nCoV стал причиной приостановки транспортного сообщения с городами центральной китайской провинции Хубэй. Такие меры приняты по меньшей мере в десяти городах, сообщает 24 января газета «Хубэй жибао».

В административном центре провинции, Ухане (население 11,08 млн человек) не работают городские автобусы, метро, аэропорт и железнодорожный вокзал, междугороднее пассажирское сообщение также приостановлено.

Меры по ограничению транспортного сообщения введены в Эчжоу (1,1 млн), Саньтао (1,56 млн), Чжицзяне (550 тыс.), Цяньцзяне (962 тыс.), Хуангане (7,5 млн), Чиби (535 тыс.), Сяньнине (2,54 млн), Хуанши (2,69 млн) и Эньши (809,2 тыс.).

По данным на утро 24 января, пневмонией нового типа в Китае заболели 849 человек, 26 заболевших скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти рекомендовали жителям РФ воздержаться от поездок в Китай.

Читайте также: Роспотребнадзор: Коронавирус на рейсах из Китая пока не выявлен

Читайте ранее в этом сюжете: В Шанхае еще четыре человека заразились новым коронавирусом