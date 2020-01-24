Амстердам, , 07:55 — REGNUM Нелегальная сеть торговцев людьми, которая была раскрыта совместными действиями полиции Франции и Нидерландов 21 января, подозревается в том, что она переправила Великобританию 10 тысс. курдов. Об этом сообщил представитель европейского агентства Евроюст.

Курдов переправляли через Ла Манш с помощью надувных лодок и охлаждающих контейнеров. В Евроюст полагают, что торговцы людьми заработали в общей сложности 70 миллионов евро.

22 января стало известно, что в Нидерландах задержано четверо подозреваемых, связанных с раскрытой сетью. Прокуратура Нидерландов сообщила о том, что сеть завезла в Великобританию 700 человек. Представитель голландской прокуратуры отказался комментировать разницу между данными, предоставленными его ведомством, и теми, что предоставил Евроюст.