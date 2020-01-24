Порт-о-Пренс, , 06:44 — REGNUM Грузовик протаранил бетонное ограждение школы в столице Гаити Порт-о-Пренсе, сообщает портал Haiti Libre.

Сообщается, что ДТП произошло из-за отказа тормозов у грузового автомобиля. После столкновения бетонный забор обрушился на учащихся школы и преподавателя. В результате происшествия погиб один человек, еще пятеро получили травмы и были госпитализированы. Ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января аналогичный случай произошел в Южноафриканской Республике. Грузовик, доставлявший продукты питания в школу провинции Лимпопо, врезался в стену, которая обрушилась на учеников заведения. В результате погибли два школьника возрастом пяти и семи лет, еще двое получили серьезные травмы.

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