Каракас, , 06:08 — REGNUM В результате пожара на тростниковой плантации в Венесуэле погибли 12 человек, 13 получили ожоги. Об этом 23 января сообщает портал El Pitazo.

Трагедия произошла днём на севере страны в штате Арагуа, в тростниковом поле, расположенном в секторе Лос-Ранчос-де — Арагуа. Жертвами стремительно распространившегося огня стали 12 человек. Ещё 13 человек, среди которых трое подростков, с ожогами различной степени тяжести доставлены в ближайшие больницы.

На месте происшествия продолжают работать спасательные службы, устанавливаются причины произошедшего. Проводится идентификация погибших.