Харбин, Китай, , 05:25 — REGNUM Первый случай смерти пациента в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксирован в китайской провинции Хэйлунцзян в 430 километрах от границы с Россией, передает телеканал CCTV.

Сообщается, что всего в провинции зафиксированы четыре случая заболевания — в Харбине, Дацине, Мунаньцзяне и Суйхуа. Именно в Суйхуа и был зафиксирован летальный исход от инфекции коронавирусом нового типа. Отмечается, контакты с заболевшими имели около 380 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор призвал граждан России воздержаться от поездок в Китай. Российским гражданам, намеревающимся все же поехать в КНР порекомендовали соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать заболевания.

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