Канберра, , 05:12 — REGNUM Автомобиль с волонтерами пожарной службы австралийского штата Новый Южный Уэльс перевернулся вовремя операции по ликвидации лесных пожаров, передает телеканал ABC.

Сообщается, что в салоне пожарного автомобиля находились шестеро человек. Все они получили травмы, не представляющие опасности для жизни. Пострадавших в ДТП госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Австралии разбился военно-транспортный самолёт С-130 Hercules, занимавшийся тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс. В результате крушения воздушного судна погибли три человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами авиакатастрофы в Австралии стали три человека