Канберра, 24 января 2020, 05:12 — REGNUM Автомобиль с волонтерами пожарной службы австралийского штата Новый Южный Уэльс перевернулся вовремя операции по ликвидации лесных пожаров, передает телеканал ABC.
Сообщается, что в салоне пожарного автомобиля находились шестеро человек. Все они получили травмы, не представляющие опасности для жизни. Пострадавших в ДТП госпитализировали.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Австралии разбился военно-транспортный самолёт С-130 Hercules, занимавшийся тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс. В результате крушения воздушного судна погибли три человека.
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