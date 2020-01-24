Оттава, , 04:34 — REGNUM Француз Жиль Клод, который является отцом трех биатлонистов — Фабьена, Флорана и Эмильена Клода, ушел в горы на севере канадской провинции Квебек в составе группы туристов и пропал без вести, сообщает портал lejsl.com.

Участники группы отправились кататься на снегоходах и провалились под лед. Всего в группу входило восемь человек. Троим из них удалось выбраться из воды, а остальные исчезли. Ведутся поиски.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Сахалинской области группа рыбаков, состоящая около 280 человек, оказалась на льдине, которая откололась от берега. Все они были спасены.

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