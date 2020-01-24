Пекин, , 04:22 — REGNUM До 830 выросло в КНР 24 января количество людей, которые заболели пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. От новой болезни скончались 25 человек. Это следует из данных информационных сообщений комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Китае было зафиксировано 617 заболевших пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV.

Наибольшее число заболевших — в центральной китайской провинции Хубэй, где заболело 444 человека, и административным центром которой является город Ухань, где впервые было выявлено данное заболевание.

В городе Ухань произошли и все 17 зафиксированных на 23 января летальных исхода.

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