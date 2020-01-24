Ханчжоу, Китай, , 01:53 — REGNUM Власти Китая арестовали троих человек, обвиняемых в обрушении резервуара для сточных вод, которое привело к гибели 10 человек и серьезному ранению еще троих в провинции Чжэцзян на востоке КНР, сообщает 23 января агентство Синьхуа.

Народная прокуратура города Ханин арестовала Юй Бинляна, Хуан Гаожуна и Юй Хуаньхуаня по подозрению в причинении серьезного вреда здоровью в результате инцидента. Дальнейшее расследование продолжается.

Инцидент произошел на предприятии Haining Longzhou Printing & Dyeing Co., Ltd. в начале декабря 2019 года. Резервуар со сточными водами обрушил несколько этажей фабрики. Отходы заполонили фабрику, а некоторые рабочие оказались под завалами.