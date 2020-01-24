Дуала, Камерун, , 01:52 — REGNUM Три человека погибли в результате вспышки заболевания холерой в городе Дуала в Камеруне, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что также в городе подтверждены 14 случаев заболевания холерой, еще 21 человек находится под подозрением. Местные власти призвали жителей города соблюдать правила гигиена и пить только чистую воду.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года минздрав Уганды заявил о начале второго этапа вакцинаций против холеры. Отмечалось, что в Уганду поступило около 740 тысяч доз вакцин.

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