Мехико, , 01:34 — REGNUM Демонстрация против преступности в городе Амосок в Мексике переросла в уличные беспорядки и столкновения с полицией, передает телеканал Televisa.

По его данным, протестующие попытались захватить местную администрацию и добиться встречи с мэром Марио Ромеро. Также демонстранты сожгли несколько полицейских автомобилей. Информации о пострадавших в результате беспорядков не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в городе Мадера мексиканского штата Чиуауа преступники устроили массовые поджоги. Они сожгли 20 домов и семь автомобилей мирных жителей.

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