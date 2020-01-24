Буэнос-Айрес, , 01:10 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы 23 января на севере Аргентины, сообщает Геологическая служба США.

По её данным, эпицентр землетрясения располагался в 121 километре к северо-востоку от города Сантьяго-дель-Эстеро, который является столицей одноименной провинции. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 560 километров.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января землетрясение магнитудой 4,5 произошло в столице Турции.

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