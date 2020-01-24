Додома, , 00:31 — REGNUM Не менее трех женщин погибли в результате удара молнии за прошедшие сутки в разных частях Танзании, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местной полиции.

По их данным, одну из женщин ударила молния, когда она собирала дождевую воду в деревне Кисаки. Две другие жительницы Танзании погибли от удара молнии по дороге на свою ферму в деревне Дундума. Полиция отмечает, что все трое погибли от полученных ранений на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2020 года три человека погибли от удара молний в Танзании. Из них двое попытались спрятаться под деревом от непогоды, однако молния ударило в дерево, которое придавило двух человек. Третий человек погиб от удара молнии в жилой дом.

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