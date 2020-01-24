Лима, , 00:13 — REGNUM Грузовик, перевозящий природный газ, взорвался в столице Перу Лиме, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что грузовик во время движения столкнулся с препятствием, из-за чего произошла утечка газа, от которой затем загорелись близлежащие дома. В результате пожара и взрыва погибли два человека, еще 48 получили травмы. Среди пострадавших — 11 детей, их госпитализировали с ожогами. По словам министра здравоохранения Перу, более половины пострадавших находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что в Перу запрещено доставлять газ в жилые дома или предприятия через трубопровод. Поэтому в стране природный газ доставляют потребителям грузовиками.