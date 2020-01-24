Потсдам, Германия, , 00:18 — REGNUM Семь авиабомб времён Второй мировой войны были обнаружены на территории, отведённой под будущий завод автоконцерна Tesla, были найдены в германской федеральной земле Бранденбург. Об этом 23 января сообщает телерадиокомпания RBB.

Снаряды были найдены в городе Грюнхайде, во время строительных работ. По информации служб безопасности, бомбы были произведены в США, радиус их действия при взрыве достигает 600 метров. Как пояснил министр окружающей среды Аксель Фогель, снаряды будут вывезены и утилизированы, но дата операции по обезвреживанию бомб пока не определена.

Из соображений безопасности на время проведения работ будет перекрыт участок автодороги А10.

Стоит отметить, что в Германии достаточно часто находят неразорвавшиеся боеприпасы времён Второй мировой войны. Нередко для проведения операции по их обезвреживанию властям приходится эвакуировать население.

Ранее ИА REGNUM сообщало об операции по обезвреживанию бомбы времён Второй мировой войны, которая была найдена во время строительных работ в Берлине.

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