Рим, , 23:50 — REGNUM Результаты первых обследований итальянской певицы, исключают заражение коронавирусом. Об этом сегодня, 23 января, пишет изданиеla Gazzetta del Mezzogiorno.

Напомним, ранее сегодня стало известнор, что в итальянском городе Бари был зафиксирован подозрительный случай заболевания, похожего на грипп. Была госпитализирована местна жительница, которая недавно вернулась с гастролей, который проходили в китайском городе Ухань, где произошла вспышка атипичной пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Врачи заподозрили корновариус и провели комплексное обследование. В итоге, подозрения не подтвердились — у певицы иное заболевание. Она чувствует себя хорошо, но остается в больнице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент власти Китая подтверждают несколько сотен заболевших атипичной пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Скончались 18 человек. Лечения пока не найдено. Вирус передается от человека к человеку.