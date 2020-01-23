Ухань, Китай, , 23:44 — REGNUM Молодая пара вынуждена была отменить свадьбу из-за вспышки нового типа коронавируса в Китае. Об этом 23 января сообщили несостоявшиеся жених и невеста в интервью РИА Новости.

Молодые люди встречались больше года и запланировали отпраздновать свадьбу в канун китайского Нового года в городе Ухане, где до этого совместными усилиями купили квартиру.

Как сообщила девушка, молодые люди запланировали проведение церемонии на 30 января, 20 января они выехали из Уханя и отправились к родственникам, чтобы пригласить их на празднование свадьбы. А вечером 20 января власти Китая издали директиву о закрытии выезда из Уханя. Как отметила девушка, если бы молодые люди знали заранее о закрытии города, то не стали бы покидать его.

После прибытия в город Цзаоян, находящийся в 250 километрах к северо-западу от Уханя, у молодого человека поднялась температура и 21 января его госпитализировали с подозрением на заболевание коронавирусом. В настоящее время он находится в полной изоляции от других пациентов и от родных.

Как сказала девушка, у неё самой признаков болезни нет, но на всякий случай она старается меньше выходить на улицу и контактировать с другими людьми. По поводу новой даты церемонии, девушка отметила, что пока она не думает о свадьбе, а лишь надеется на то, что вспышка болезни скоро закончится.

Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине в Италии, которая попала с подозрением на заболевание коронавирусом в больницу. возвратясь с гастролей из Китая.

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