Рим, 23 января 2020, 23:17 — REGNUM В итальянском городе Бари с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина, приехавшая с гастролей из Китая, сообщает 23 января газета la Repubblica.
Медики не исключают, что её заболевание имеет отношение к новому коронавирусу, ранее обнаруженному в китайском городе Ухань.
Певица, вернувшаяся с гастролей, часть которых прошла в Ухане, была доставлена в отделение неотложной помощи с лихорадкой и кашлем
Медицинские образцы, взятые у пациентки, отправлены в Рим в лабораторию Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.
Как сообщало ИА REGNUM, к 23 января в Китае из-за нового коронавируса 2019-nCoV закрыты для транспортного сообщения пять городов. Решение принято для локализации вируса, который распространяется, в том числе, воздушно-капельным путём.
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