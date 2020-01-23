Рим, , 23:17 — REGNUM В итальянском городе Бари с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина, приехавшая с гастролей из Китая, сообщает 23 января газета la Repubblica.

Медики не исключают, что её заболевание имеет отношение к новому коронавирусу, ранее обнаруженному в китайском городе Ухань.

Певица, вернувшаяся с гастролей, часть которых прошла в Ухане, была доставлена в отделение неотложной помощи с лихорадкой и кашлем

Медицинские образцы, взятые у пациентки, отправлены в Рим в лабораторию Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.

Как сообщало ИА REGNUM, к 23 января в Китае из-за нового коронавируса 2019-nCoV закрыты для транспортного сообщения пять городов. Решение принято для локализации вируса, который распространяется, в том числе, воздушно-капельным путём.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае из-за коронавируса закрыты пять городов