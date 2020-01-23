Пекин, , 22:17 — REGNUM Китайский город Сяньнин стал пятым городом, в котором из-за коронавируса власти решили остановить транспортное сообщение.

Об этом муниципальные власти Сяньнина известили 23 января на своей официальной странице в соцсетях Китая.

По их информации, пассажирские перевозки и движение общественного транспорта будут временно остановлены с 10:00 24 января.

Такие меры предприняты для борьбы с распространением нового вируса, передающегося в том числе воздушно-капельным путём.

Напомним, ранее транспортное сообщение было также приостановлено в китайских городах Чиби, Эчжоу, Хуанган и Ухань.

Как сообщало ИА REGNUM, первые вспышки заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV были зарегистрированы в декабре 2019 года в городе Ухань. На данный момент из 600 заразившихся умерли 18 человек.

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