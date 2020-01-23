Ташкент, , 21:30 — REGNUM В китайском городе Ухань проживает около 250 граждан Узбекистана, в основном студенты высших учебных заведений, подавляющее большинство в связи с окончанием семестра возвратилось на родину, сообщает МИД Узбекистана.

Вместе с этим, сообщает МИД, в настоящее время в городе, возможно, находится более 30 узбекских граждан.

«Для оказания им консульско-правовой помощи в соцсети «Вичат» создана группа «Ухань 2020 Узбекистан». До студентов доведена необходимость сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры предосторожности и профилактики, сообщены контактные номера сотрудников консульского отдела посольства», — говорится в сообщении.

В Ухани, где обнаружен очаг нового и опасного короновируса, вызывающего смертельную пневмонию, отменены исходящие рейсы из аэропорта и железнодорожных вокзалов. Автодороги при выезде из города перекрыты. Все транспортные объекты усилены нарядами правоохранительных органов.