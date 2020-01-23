Пекин, , 21:49 — REGNUM Первый случай летального исхода от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошёл за пределами города Ухань в Китае. Об этом 23 января сообщает комитет провинции Хубэй по вопросам здравоохранения.

В провинции Хубэй скончался 80-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус 2019-nCoV. Мужчина был родом из уезда Наньпи городского округа Цанчжоу. В течение двух месяцев он жил у родственников в городе Ухань, а по возвращении домой почувствовал себя плохо и обратился к врачам.

Мужчина был госпитализирован с повышенным давлением, хроническим бронхитом и эмфиземой легких. Несмотря на оказываемую ему медицинскую помощь, он скончался 22 января. Группа экспертов подтвердила, что умерший был заражён новым типом коронавируса.

Была выявлена группа лиц, с которыми в последнее время находился в контакте заболевший. Все 76 человек находятся под наблюдением врачей, до 22 января никаких признаков коронавируса у них выявлено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мерах, предпринятых властями Турции для предупреждения распространения коронавируса нового типа на территории страны.

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