Париж, , 21:54 — REGNUM Житель Самарской области Степан Спичкин был награждён медалью за за спасение утопающего в Париже. Распоряжение о награждении 23 января было выложено на сайте полиции Города.

Префект полиции города Парижа Дидье Лальман подписал распоряжении о награждении жителя села Подстепки, родившегося в городе Тольятти, бронзовой медалью за проявленные смелость и самоотверженность.

Спичкин получил награду за спасение человека, тонувшего в реке Сене, которая является главной рекой в столице Франции, городе Париже.

Инцидент произошёл в октябре 2019 года. 36-летний гражданин России рано утром увидел из окна отеля человека, тонувшего в Сене. Мужчина немедленно бросился на помощь утопающему и успел вытащить его на берег до приезда полиции, которую вызвала его супруга.

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