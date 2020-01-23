Ереван, , 20:23 — REGNUM Следственный комитет Армении задержал мужчину, который устроил стрельбу в гостинице «Эребуни» в центре Еревана, а также возбудил уголовное дело в связи с данным инцидентом по статьям «Захват заложника», «Незаконное приобретение, хранение и использование оружия» и «Намеренная порча имущества». Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба СК Армении.

На данный момент известно, что мужчина 1987 года рождения задержан. С ним проводятся следственные действия.

Напомним, что полиция Армении получила сообщения о том, что в здании гостиницы «Эребуни» в центре Еревана находится вооруженный человек, который открыл стрельбу. Здание было блокировано полицией, и со стрелком вступили в переговоры. Вскоре он сдался властям.

Известно, что в здании гостиницы «Эребуни» находится офис бывшего президента страны Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году. Именно этот офис и искал стрелок.

Однако в офисе Кочаряна никого в этот день не было.