Псков, , 20:24 — REGNUM Нарушение водителем правил труда и отдыха было названо в качестве основной причины ДТП с пассажирским автобусом из Белоруссии, произошедшего в конце декабря ушедшего года под Псковом. Об этом 23 января сообщил журналистам на пресс-конференции начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов.

Экскурсионный автобус, перевозивший 50 пассажиров, опрокинулся под Псковом 30 декабря. В результате аварии пострадали семь человек, все граждане Белоруссии. Один из них несколько дней находился в реанимации. Также под наблюдением врачей сутки находились двое детей. Все пострадавшие были выписаны до 14 января.

Основной причиной ДТП было названо несоблюдение водителем режима труда и отдыха. Было установлено, что водитель находился за рулём более восьми часов в сложных погодных и дорожных условиях.

Отмечается, что уголовное дело по факту ДТП возбуждено не было. Семёнов пояснил, что оснований для возбуждения уголовного дела не было, так как пострадавшие получили лишь ушибы и ссадины.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии экскурсионного автобуса из Белоруссии под Псковом.

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