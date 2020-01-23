Эр-Рияд, , 19:41 — REGNUM Коронавирус был обнаружен у индийской медсестры, работающей в одном из медучреждений Саудовской Аравии. Об этом 23 января сообщил в своём Twitter госминистр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран.

По данным министра, было обследовано около 100 медсестёр, прибывших из Индии на работу в Саудовскую Аравию. Почти все медсёстры приехали из Кералы — штата на юге Индии и работают в госпитале «Аль-Хайят»

Коронавирус был обнаружен только у одной из медсестёр. В настоящее время женщина проходит лечение в национальной больнице «Асира».

При этом чиновник не уточнил, о каком конкретно типе коронавируса идёт речь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух подтверждённых случаях заболевания новым типом коронавируса, которые были диагностированы во Вьетнаме у туристов, прибывших из Китая.

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