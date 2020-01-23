Лондон, , 18:49 — REGNUM Четыре жителя Шотландии будут проверены из-за вероятности их заражения коронавирусом, сообщает 23 января газета Independent со ссылкой на инфекционно-медицинский отдел Университета Эдинбурга.

По информации издания, все четверо недавно вернулись в Британию из китайского города Ухань, который считается центром распространения нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца декабря 2019 года в различных провинциях Китая зарегистрировано более 600 случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, 17 из которых уже привели к смертельному исходу.

По данным СМИ, власти Китая берут под жёсткий контроль въезды и выезды в город Ухань.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Вьетнаме подтверждены два случая заболевания коронавирусом нового типа