Нью-Дели, , 18:41 — REGNUM Медицинская сестра из Индии, работающая в больнице на юге Саудовской Аравии, заразилась новым коронавирусом из Китая. Об этом сегодня, 23 января, сообщил министр иностранных дел Индии.

Детали случая не приводятся, известно лишь, что гражданка Индии, работающая медсестрой, заразилась в больнице на юге Саудовской Аравии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка атипичной пневмонии, вызванной новым коронавирусом, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Первые заразившиеся были связаны с рынком морепродуктов, на котором в том числе торговли тушами диких животных, в частности, лисиц и волков.

На данный момент известно о 17 смертельных случаях. Китайские медики предупредили, что вирус передается от человека к человеку.