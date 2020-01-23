Ханой, , 18:35 — REGNUM Заражение новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировано у двух мужчин во Вьетнаме. Об этом 23 января сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения республики Нгуен Чыонг Шон.

По данным министра, пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, была диагностирована у отца и сына, граждан Китая 1954 и 1992 годов рождения. Мужчины прибыли во Вьетнам качестве туристов.

В настоящее время заболевшие граждане Китая находятся на лечении в госпитале Чорэй города Хошимина на юге Вьетнама. Состояние пациентов медики оценивают как стабильное.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в аэропортах Абу-Даби начали проверку здоровья всех пассажиров, прибывающих из Китая, чтобы предупредить распространение нового типа коронавируса в стране.

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