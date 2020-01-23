Абу-Даби, , 18:01 — REGNUM Аэропорты крупнейшего эмирата ОАЭ — Абу-Даби — вслед за крупнейшим в мире аэропортом Дубая с сегодняшнего дня, 23 января, начали проверку здоровья пассажиров, прибывающим прямыми рейсами из Китайской Народной Республики, во избежание распространения нового типа коронавируса, передающегося от человека к человеку.

Власти Абу-Даби поясняют, что дополнительные проверки введены ввиду необходимости сдерживания коронавируса. В связи с этим состояние здоровья всех пассажиров, прибывающих из Китая, проверяется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка атипичной пневмонии, вызванной новым коронавирусом, началсь в китайском городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. На данный момент погибли 17 человек. Вирус передается от человека к человеку.