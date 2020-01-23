Сингапур, , 17:03 — REGNUM Власти Сингапура подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 23 января, сообщает министерство здравоохранения Сингапура.

Напомним, ранее сообщалось о том, что власти Сингапура предприняли дополнительные меры безопасности пассажиров, прибывающих из китайского города Уханя, специально досматривали на предмет повышенной температуры и опрашивали о симптомах пневмонии.

Именно в китайском Ухане была зафиксирована первая вспышка заражения коронавирусом.

На данный момент в Китае подтверждают 628 случаев заражения и 17 смертей. В Таиланде — четыре случая заражения, в Гонконге — три, в Макао — два, по одному на Тайване, в Южной Корее, Японии, США.