Мадрид, , 16:33 — REGNUM Погибших в Испании из-за шторма насчитывается уже 11, пишет 23 января ABC.

Уточняется, что пропавшими без вести числятся пять человек, пострадавших — 78.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шторм «Глория» обрушился на северо-восточную часть Испании 20 января. До сих пор было известно о десяти погибших.

Многие населённые пункты остались без света, в школах отменены уроки. Известно, что среди погибших — гражданин Украины, а среди пропавших без вести — британец.

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