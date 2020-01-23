Ереван, , 15:56 — REGNUM Неизвестный мужчина, открывший стрельбу в гостинице «Эребуни» в Ереване, сдал оружие. Об этом 23 января заявил журналистам начальник управления по связям с общественностью и прессой полиции Армении Ашот Агронян.

По его словам, переговоры с нападающим вел и. о. главы полиции республики Арман Саркисян. В настоящее время полиция продолжает переговоры. По предварительным данным, жертв и раненых нет.

Агронян добавил, что нападавший действовал в одиночку. «На данный момент могу сказать, что ситуация стабильная и контролируемая», — сказал представитель полиции.

Напомним, 23 января неизвестный мужчина открыл стрельбу в гостинице «Эребуни». В настоящее время здание оцеплено сотрудниками полиции. Отметим, в гостинице «Эребуни» находится офис бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.