Екатеринбург, , 15:27 — REGNUM В Екатеринбурге по ул. 8 марта обнаружили двух прогуливающихся слонов. Об этом сообщают городские сообщества в социальной сети «ВКонтакте».

Слоны «гуляли» прямо по проезжей части улицы, иногда заходя на трамвайные пути.

Одного из животных попытались вернуть обратно в цирк, откуда и вышли слоны, но сделать это не удалось. Гордое млекопитающее, невзирая на сопротивление работников цирка, ушло гулять в сторону перекрёстка ул. 8 марта — ул. Декабристов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Подмосковье грузовой автомобиль сбил крокодила. Животное могло сбежать из цирка.

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