Варшава, , 13:36 — REGNUM Во время учений в Центре подготовки полиции в городе Легионово, недалеко от Варшавы, военнослужащий польского спецназа из Люблинца выстрелил другому солдату в живот. Об этом сообщает «Польское радио».

»Это произошло во время занятий по огневой подготовке подразделения «Коммандос» из Люблинца», — пояснил пресс-секретарь Командования специальных войск подполковник Кшиштоф Плазюк.

Как рассказал пресс-секретарь главного коменданта военной полиции подполковник Артур Карпенко, инцидент произошёл в среду, 22 января, около полудня. Пострадавший выжил и был доставлен в военный госпиталь в Варшаве, где находится под наблюдением врачей. Его состояние стабильное.

Стрелявший был задержан военной жандармерией. Расследованием ситуации занимается отдел военной жандармерии в Мазовии, под надзором прокуратуры.

Подразделение, в котором служит виновник произошедшего, считается элитой вооружённых сил Польши. Военнослужащие из этого подразделения оказывали содействие своим американским союзникам во время боевых действий в Македонии, Ираке, Пакистане, Сирии, Чаде, Конго и Афганистане.