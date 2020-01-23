Астрахань, , 13:31 — REGNUM В Астраханской области на границе Казахстана и России была пресечена попытка незаконной миграции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

В пункте пропуска «Караузек» пограничники остановили грузовик, который ехал из Казахстана в Россию. Они были предупреждены, что остановленный ими водитель может попытаться незаконно провезти через границу людей — и он это подтвердил. В фуре находились сумки с текстилем, а за ними прятались десять человек — семь мужчин и три женщины, — которым был закрыт въезд на территорию РФ.

В отношении двух человек возбудили уголовные дела по статье «Пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации». Еще восемь человек обвиняются в незаконном пересечении границы, водитель — в пособничестве в незаконном пересечении государственной границы группой лиц по предварительному сговору.