Пермь, , 12:36 — REGNUM В Перми не выпускали из самолёта пассажиров, прибывших из Китая. Причиной задержки стал пассажир с признаками болезни. Женщину увезла бригада скорой помощи, сообщают СМИ.

Пассажиров удерживали на борту лайнера из-за ЧП минут 20.

В пресс-службе аэропорта «Большое Савино» подчеркнули, что все службы приведены в режим повышенной готовности. С помощью тепловизора измеряется температура тела каждого прибывшего авиапассажира. Особое внимание направлено на рейсы из Азии.

Добавим, в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная новым типом вируса семейства короновирусов. Уже есть смертельные случаи. Зафиксированы факты заболевания также и в Южной Корее, Таиланде, Японии, США.