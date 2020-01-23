Эрфурт, Германия, , 12:27 — REGNUM Автобус, перевозящий школьников, попал в ДТП в немецкой земле Тюрингии, в результате чего есть пострадавшие. Об этом 23 января сообщает The Bild.

По данным журналистов, школьный автобус, на борту которого находилось двадцать учеников, в результате гололедицы рухнул со склона и скатился с дороги.

Также сообщается о пострадавших из-за ДТП, однако их количество на данный момент не указывается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростовской области произошло ДТП, в котором погибли два человека и ещё трое — получили травмы. Среди пострадавших один ребёнок.